POL-ME: Trickbetrüger gab sich als Versicherungsagent aus - Ratingen - 1812048

Symbolbild: Vorsicht an der Haustüre Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Opfer eines gemeinen Trickbetrügers wurde am heutigen Montagmittag (10.12.1028) gegen 12.20 Uhr eine Seniorin, die an der Straße An den Bleichen in Ratingen wohnt. Dort klingelte zur Tatzeit ein noch unbekannter Mann an der Wohnungstür der alten Dame und stellte sich dieser scheinbar sehr überzeugend als Beauftragter einer Versicherung vor, ohne sich dabei jedoch auszuweisen oder auch nur den Namen der Versicherungsgesellschaft zu benennen. Angeblich um die häuslichen Verhältnisse der Versicherungsnehmerin sowie deren sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen zu überprüfen, wünschte der Mann Zutritt zur Wohnung und bekam diesen leider auch gewährt. Gemeinsam mit der Seniorin überprüfte der Unbekannte die gesamte Wohnung, wobei er offensichtlich Gelegenheit erhielt zuzugreifen. Denn kaum hatte der angebliche Versicherungsagent die Wohnung wieder verlassen, stellte die Ratingerin den Verlust eines Sparbuches und mehrerer hundert Euro Bargeld fest. Von der sofort alarmierten Ratinger Polizei konnte der scheinbar zu Fuß flüchtige Straftäter trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen oder identifiziert werden. Der Betrüger und Dieb wird wie folgt beschrieben:

- männlich,

- sprach Deutsch mit osteuropäisch klingendem Akzent,

- kleine, mollig wirkende Statur,

- kurze braune Haare,

- Brillenträger,

- bekleidet mit dunkler Hose, Oberhemd und schwarzem Mantel.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Alter, Herkunft und Verbleib des gesuchten Täters vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei kreisweit erneut insbesondere ältere Mitbürger davor, unbekannte Personen unkontrolliert in die eigenen vier Wände einzulassen. Schauspielerisch begabte Diebe und Betrüger an der Haus- oder Wohnungstür verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer neue Varianten einfallen lassen: Sie bitten um Hilfe oder eine Gefälligkeit, täuschen Amtspersonen- und Handwerkereigenschaft vor oder behaupten ganz einfach, Sie zu kennen. Dabei verfolgen diese Diebe und Betrüger immer nur ein Ziel: Sie sollen die Tür öffnen, damit die Täter in Ihre Wohnung gelangen. Lassen Sie es nicht so weit kommen! In Ihren vier Wänden sind Sie mit dem oder der Fremden allein - und Sie können dabei Ihre Augen nicht überall haben. Dies gilt besonders im Hinblick darauf, dass solche Täter oft auch nicht alleine in Ihre Wohnung kommen!

Einige Täter lügen Ihnen vor, Ihre Wohnung in amtlicher Eigenschaft oder mit behördlicher Befugnis aufsuchen zu müssen. Dabei treten Trickbetrüger und -diebe zum Beispiel in folgenden Rollen auf:

- Polizei- bzw. Kriminalbeamte oder Gerichtsvollzieher,

- Mitarbeiter der Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerke,

- Vertreter, Handwerker, Heizkostenableser oder sonstige Beauftragte der Hausverwaltung,

- Mitarbeiter der Kirche, des Sozialamtes oder von anderen sozialen Stellen,

- Berater der Krankenkasse oder der Rentenversicherung,

- Postzusteller oder Monteure einer Telefongesellschaft.

Die Polizei rät:

- Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen ihrer Wohnungstüre, wer zu Ihnen will: Schauen Sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, benutzen Sie die Türsprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

- Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

- Verlangen Sie einen Ausweis! Klären Sie durch ein Telefonat mit der angeblich entsendenden Dienststelle oder mit dem vermeintlichen Auftraggeber die Richtigkeit des Besuches.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell