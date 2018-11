POL-ME: Unfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden -Erkrath- 1811056

Mettmann (ots) - Am Samstagnachmittag des 10.11.2018, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Solingerin mit ihrem Ford Fiesta die abschüssige und regennasse Fuhlrottstraße in Erkrath-Hochdahl. Als sie nach links in die Sedentaler Straße abbog, verlor sie aus bisher nicht geklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte quer auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem Skoda Citigo einer 69-jährigen Erkratherin, die die Sedentaler Straße in Richtung Trills befuhr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführerinnen sowie ein 4-jähriges Kind im Ford und der 76-jährige Beifahrer im Skoda verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht, welche sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Es entstand hoher Sachschaden an den Unfallfahrzeugen. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle blieb bis 18:45 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell