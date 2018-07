POL-ME: Festnahme nach Einbruch in Wohnmobil - Velbert - 1807033

Mettmann (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 08.07.2018, bemerkte eine 22-jährige Velberterin, wie eine männliche Person sich gegen 00.45 Uhr an einem geparkten Wohnmobil auf der Mühlenstraße zu schaffen machte. Der Mann brach ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Fahrzeug. Durch sofort verständigte Polizei und umsichtiges Verhalten der Zeugin konnte der Mann noch auf frischer Tat angetroffen werden. Der 40-jährige Tatverdächtige aus Wuppertal wurde vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Mettmann übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Beschuldigte soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell