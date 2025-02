Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Mehrere Einbrüche in Eutin - Die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Seit Januar ermittelt die Polizei in Eutin in mehreren Fällen des Wohnungseinbruchdiebstahls. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es in der Zeit vom 23.01.2025 bis zum 07.02.2025 zur Tageszeit bzw. in den frühen Abendstunden zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten der oder die Täter durch aufgehebelte Terrassentüren in die Wohnhäuser und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die in besagtem Zeitraum Beobachtungen zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder anderen ungewöhnlichen Aktivitäten, insbesondere im Bereich um die Plöner Straße, Beuthiner Straße und Blaue Lehmkuhle gemacht haben.

Informationen nimmt die Kriminalpolizeistelle in Eutin unter der Rufnummer: 04521-8010 oder per E-Mail an: Eutin.KPST@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell