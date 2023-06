Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt in Holstein-Am Hafen-Parkplatz/ Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Lübeck (ots)

Die Ermittler der Polizei in Neustadt benötigen dringend Zeugenhinweise. Am Freitag, 26. Mai 2023, wurde sie zu einem Parkplatz "Am Hafen" gerufen. Dort hatte über den Tag ein roter Citroen Jumper geparkt und wurde offenbar von einem größeren Fahrzeug erheblich beschädigt. Die linke Fensterscheibe der Kofferraumtür war zerstört und das gesamte Heck hatte auf einer Länge von 2 Metern diverse Beschädigungen in einer senkrechten Linie. Vermutlich wurde der Wagen auch nach vorn geschoben und hatte durch den dortigen Betonpfeiler weitere Beschädigungen. Ein Verursacher ist nicht bekannt. Die Ermittlungen in den anliegenden Firmen brachten keine Hinweise, so dass mögliche Zeugen aufgrund dieses Aufrufes zu weiteren Erkenntnissen führen können. Zeugen, die am 26. Mai 2023 zu dem geschilderten Sachverhalt Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt/H. zu melden. Entweder per Telefon unter 04561-6150 oder per Mail an neustadt.pr@polizei.landsh.de .

