Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Mölln

Kriminalpolizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Feuer - Folgemeldung

Lübeck (ots)

Am Montagabend (05.09.2022) haben Unbekannte in einem Vorraum einer türkischen Moschee in der Hauptstraße in Mölln an einer Magnetwand befestigte Papiere/Flyer in Brand gesetzt und dadurch einen Schaden verursacht. Die Polizeidirektion Ratzeburg berichtete. Inzwischen hat das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen und sucht nun nach einem wichtigen Zeugen.

Demnach habe sich vor und im Bereich der Moschee zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr eine männliche, jugendliche Person aufgehalten.

Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: südländisches/türkisches Erscheinungsbild, ca. 14-16 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank/sportlich, schwarze, etwas längere Haare, trug eine Kopfbedeckung (braune Strick-Gebetskappe), dunkle Bekleidung.

Der Zeuge, aber auch jede/r andere, die/der Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell