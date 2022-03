Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Stockelsdorf Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - eine junge Frau leicht verletzt

Am Donnerstagabend (17.03.2022) sind bei einem Verkehrsunfall in Stockelsdorf zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurde eine junge Frau, die als Beifahrerin in einem der PKW saß, leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste die Segeberger Straße zeitweise voll gesperrt werden.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr gegen 19:20 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Renault Twingo die Segeberger Straße in Richtung Lübeck. Nach dem Passieren der für ihn grün anzeigenden Lichtzeichenanlage wollte er nach links in die Straße Ravensbusch abbiegen. Dabei stieß er im Kreuzungsbereich mit einem auf der Segeberger Straße stadtauswärts fahrenden Mercedes zusammen. Bedingt durch den Aufprall wurde die ebenfalls 20 Jahre alte Beifahrerin im Twingo leicht verletzt. Weil sich die Beifahrertür des Twingos nicht öffnen ließ, unterstützen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stockelsdorf die Rettungsmaßnahmen. Im Anschluss wurde die junge Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Der 20-jährige Fahrer des Twingos sowie der 45-jährige Fahrer des Mercedes wurden nach bisherigem Sachstand nicht verletzt.

Sowohl der Twingo als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste die Segeberger Straße zeitweise voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es dabei nicht.

