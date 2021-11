Polizeidirektion Lübeck

Wohnungseinbruch: Tatverdächtiger Einbrecher festgenommen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Sonntagmorgen (14.11.2021) hat die Polizei in Lübeck St. Lorenz Nord einen tatverdächtigen Einbrecher festgenommen. Nachdem der 33-jährige Mann sich unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung und Keller in einem Mehrfamilienhaus verschafft und dort diverse Wertgegenstände erbeutet hatte, konnten ihn die alarmierten Beamten noch in Tatortnähe samt Stehlgut festnehmen.

Als der geschädigte Wohnungsnehmer gegen 04.00 Uhr in seine Wohnung im Hochparterre in der Ludwigstraße zurückkehrte, musste er den Diebstahl von diversen Elektrogeräten sowie Unterhaltungselektronik feststellen und informierte die Polizei.

Den bisherigen Erkenntnissen nach verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zugang zu der Wohnung und den darunter liegenden Kellerräumen. Anschließend flüchtete er mit der Beute. Die alarmierten Beamten konnten kurz darauf in Tatortnähe einen 33-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Der Lübecker führte mehrere Werkzeuge und Elektroartikel in einer großen Einkaufstüte mit sich. Den Ermittlungen nach handelte es sich um das in dem Mehrfamilienhaus entwendete Diebesgut. Deswegen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ihn ein.

Der 33-Jährige wurde am Montagmittag (15.11.2021) dem Haftrichter am Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und des Haftgrundes der Fluchtgefahr, weil der Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitz verfügt.

Der Lübecker wurde direkt nach Verkündung des Untersuchungshaftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht.

