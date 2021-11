Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Aus dem Einsatzbericht: Wir gingen mit unseren Laternen

Lübeck (ots)

Jährlich begleiten Polizeibeamte Laternenumzüge. So war am gestrigen Donnerstagabend (11.11.) am St. Martins-Tag wieder der Umzug der Kita "Kleiner MuKK" durch Beamte des Bezirksdienstes des 1. Reviers in der Lübecker Innenstadt zu sichern.

2012 hatte ein zwischenzeitlich pensionierter Kollege den dazugehörigen Einsatzbericht in Gedichtform niedergeschrieben. Dieser wurde von der Pressestelle veröffentlicht. Als der ehemalige Kollege gestern bei einem Besuch auf der Dienststelle von der anstehenden Umzugsbegleitung erfuhr, nahm er seine junge Kollegin die Pflicht, einen gleichwertigen Bericht zu fertigen. Wir glauben, das ist ihr sehr gut gelungen...

"Wir gingen mit unseren Laternen

Und einer kleinen Kinderschar

Singend hinter den Trompeten

Mitten im hellen Lichtermeer

Vom "Weiter Lohberg" kommend

Entlang der "Wakenitzmauer"

Singend zur "Glockengießerstraße"

Dann rechts zum "Langer Lohberg "

Und weiter, immer weiter, zur Straße "Große Gröpelgrube"

Zur "Wakenitzmauer" langsamen Schrittes

"Weiter Lohberg" nun als letztes

Zurück im Garten aller Kinder

Singend, fröhlich, müden Fußes

Haben wir gesungen alle Lieder

Zum Dank an St. Martin

Wie jedes Jahr wieder."

