Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Radfahrer am Berliner Platz schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (27.05.2021) ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Jürgen schwer verletzt worden. Nach bisherigem Sachstand wurde er am Kreisverkehr Berliner Platz von einem Audi erfasst. Die Beamten des 4. Polizeireviers haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Gegen 04:35 Uhr befuhr der 20-jährige Mann mit seinem Audi die Berliner Straße in Richtung des Kreisverkehrs Berliner Platz. An der dortigen Zufahrt erfasste der junge Fahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit seinem Wagen den vorfahrtberechtigten, auf der Radverkehrsanlage im Kreisverkehr fahrenden 37-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte zu Boden und zog sich bei dem Zusammenstoß schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

