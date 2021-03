POL-HL: HL- OH Eltern aufgepasst: Bremse nachgestellt, Sattel in Position, Lenker justiert?

Polizeidirektion Lübeck

HL- OH Eltern aufgepasst: Bremse nachgestellt, Sattel in Position, Lenker justiert?

Lübeck (ots)

Viele Kinder und Jugendliche können ab dieser Woche wieder regelmäßig in Lübeck und Ostholstein mit dem Rad zur Schule fahren. Aufgrund der längeren Schulschließungen während des Lockdowns wird es einigen an der notwendigen Routine und Übung fehlen. Auch das Fahrrad stand wohlmöglich längere Zeit still und ist technisch sowie funktionell nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Polizeidirektion Lübeck gibt Tipps, wie Sie Ihr Kind und sein Rad fit für den Schulweg machen.

Kinder sollten bei den ersten Fahrten zur Schule zunächst wieder von den Eltern begleitet werden. So kann besonders an Kreuzungen, Einmündungen und Ampeln noch einmal das richtige Verhalten im Straßenverkehr überprüft und bei Bedarf korrigiert werden. Besonders beim Abbiegen oder Kreuzen ist dabei auf die Anwendung des Schulterblickes zu achten, so dass der herannahende Fahrzeugverkehr stets im Blick der Kinder ist. Fußgängerampeln werden schiebend überquert, gleiches gilt auch für den Fußgängerüberweg, den "Zebrastreifen". Praktische Fahr- und Geschicklichkeitstrainings finden Eltern in dem kostenfreien digitalen Übungskatalog der Polizeidirektion Lübeck unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Verkehrserziehung/verkehrserziehung.html

Ist Ihr Kind seit dem Winter vielleicht gewachsen? Dann überprüfen Sie, ob der Helm noch passt. Der Sattel muss passend zur Körpergröße eingestellt sein. Dabei sollte das Kind im Stand mit beiden Fußballen gleichzeitig sicher den Boden berühren können. Eine gute Orientierung für die richtige Sattelhöhe bietet dabei die Hüfte und am Lenker sowie der Sattelstange angebrachte Markierungsringe.

Funktionieren die Bremsen noch? Die Handgriffbremsen müssen regelmäßig nachgestellt werden. Der Bremshebel darf sich nicht bis an den Lenkergriff heranziehen lassen, da sonst nicht die erforderliche Bremskraft übertragen werden kann. Sollte dies der Fall sein, muss nachjustiert werden. Gleiches gilt für die Funktion der Beleuchtung.

Die Polizeidirektion Lübeck wünscht allen Kindern und Eltern viel Spaß beim Radfahren und stets ein sicheres und gesundes Ankommen.

