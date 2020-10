Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_Kücknitz

Fahrradkontrollen an Schulen in Lübeck

Lübeck (ots)

Am Dienstag, den 20.10.2020, und am Donnerstag, den 22.10.2020, wurden von der Polizeistation Kücknitz Fahrradkontrollen an der Trave-Gemeinschaftsschule am Kirchplatz und an der Trave-Gemeinschaftsschule in der Kücknitzer Hauptstraße durchgeführt.

Bei 111 kontrollierten Fahrrädern wurden an diesen beiden Tagen insgesamt 43 Mängel festgestellt. Am häufigsten wurden die lichttechnischen Einrichtungen und die Bremsen bemängelt.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten bei Beanstandungen an ihren Fahrrädern einen Mängelzettel mit einer 14-tägigen Frist zur Behebung.

Die Polizei plant für die kommende Woche (44.KW) weitere Fahrradkontrollen, auch an den beiden oben genannten Schulen. Etwaige Beanstandungen werden hier dann sanktioniert.

