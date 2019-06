Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Burg auf Fehmarn / Motorradunfall-Mitfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.06.2019) kam es in Burg auf Fehmarn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die Frau war Mitfahrerin auf einem Motorrad, als dieses bei einem missglückten Wendemanöver umstürzte.

Gegen 15:15 Uhr wurden die Beamten der Polizeistation Fehmarn von der Einsatzleitstelle zu einem Verkehrsunfall in die Straße Hinterm Kirchhof gesandt. Auf einem Parkplatz fanden die Polizeibeamten ein Motorrad vor, das auf der linken Fahrzeugseite lag. An dem Motorrad kniete eine 54-jährige Urlauberin aus dem Kreis Nordfriesland, deren rechtes Bein augenscheinlich unter dem Auspuff eingeklemmt war. Die Verletzte wurde von eingesetzten Rettungskräften eines RTW sowie einem Notarzt vor Ort medizinisch versorgt. Außerdem war die Freiwillige Feuerwehr Burg a.F. am Unfallort eingesetzt, um die Frau zu befreien.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des Motorrades, der 56jährige Ehemann der Mitfahrerin, mit dem Kraftrad auf dem Parkplatz wenden. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte nach links auf den Parkplatz. Der Mann konnte noch rechtzeitig abspringen und blieb unverletzt, seine Ehefrau geriet jedoch beim Umstürzen mit ihrem rechten Bein in einen Raum zwischen Hinterrad und oberen Rahmen der Karosserie. Zusätzlich wurde das Bein unter dem Auspuff eingeklemmt.

Die Verletzte konnte durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Burg a.F. befreit werden und wurde im Anschluss mit einem zwischenzeitlich angeforderten Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:

Jarina Freericks

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell