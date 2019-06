Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Burg auf Fehmarn / Täter stellt sich nach missglücktem Einbruchversuch der Polizei

Lübeck (ots)

In der Nacht zum Dienstag (04. Juni) kam es in Burg auf Fehmarn gegen 02:25 Uhr zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Später versuchte der Tatverdächtige, in das dazugehörige Einfamilienhaus zu gelangen. Dabei verletzte sich der Mann nicht unerheblich und täuschte eine Notsituation vor, um doch in das Haus zu gelangen.

Ein 27-jähriger Urlauber aus Hessen hatte offensichtlich im deutlich alkoholisierten Zustand eine Gartenlaube in der Mühlenstraße in Burg auf Fehmarn aufgebrochen. Dabei hatte er sich an den Armen verletzt. Ein Versuch, im weiteren Verlauf gewaltsam in das dortige Einfamilienhaus zu gelangen, schlug fehl. Jetzt täuschte der Mann eine Notsituation vor, um doch Zutritt in das Haus zu erhalten. Die 83-jährige Hauseigentümerin reagierte richtig und ließ den Mann nicht ins Haus. Sie informierte stattdessen die Polizei. Dies tat auch der Verletzte. Der Polizei gegenüber gab er unter falscher Namensnennung dieselbe Notsituation vor. Er konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden, stellte sich jedoch am nächsten Morgen selbst der Polizei. Er erklärte, aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums einen Filmriss gehabt zu haben. Er bedaure sein Verhalten sehr. Er hat sich nun in einem Ermittlungsverfahren zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Maik Seidel

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell