Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn / Verkehrshinweis: Demonstration in Burg auf Fehmarn

Lübeck (ots)

Am Freitagmittag (03. Mai 2019) findet in Burg auf Fehmarn eine Demonstrationsveranstaltung unter dem Motto "Fridays for future" statt. Geplant ist ein Aufzug in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:45 Uhr. Die Auftaktkundgebung soll auf dem Rathausvorplatz erfolgen.

Von dort aus verläuft die Marschstrecke über folgende Straßen: Breite Straße - Sahrensdorfer Straße - Osterstraße - Niendorfer Straße - Bahnhofstraße - Kreisverkehr - Bahnhofstraße - Breite Straße. Die Abschlusskundgebung erfolgt wieder auf dem Marktplatz.

Der Durchgangsverkehr im Ortsteil Burg wird am Tage der Versammlung erwartungsgemäß ganztägig stark ausgelastet sein, so dass mit Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs zu rechnen ist.

