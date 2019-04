Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_St. Getrud / Angezeigte Körperverletzung - wer war das Opfer?

Lübeck (ots)

Auf dem 1. Polizeirevier in Lübeck wurde am 18.04.2019 durch einen Mitarbeiter des Jugendamtes Eutin angezeigt, dass ein in der Betreuung dieses Mitarbeiters befindlicher Jugendlicher eine andere Person am Gustav-Radbruch-Platz zu Boden geschlagen haben soll.

Der Vorfall, so habe der Jugendliche dem Betreuer weiter mitgeteilt, soll sich in der Nacht vom 15.04. auf den 16.04.2019 (Montag auf Dienstag, zwischen 21.00 und 06.00 Uhr), ereignet haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde bei der Polizei kein derartiger Vorfall angezeigt. Der Geschädigte dieser Straftat wird hiermit gebeten, sich unter 0451 - 1310 beim Kommissariat 15 der Kriminalpolizei in Lübeck zu melden.

