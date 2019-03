Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Buntekuh : Vier Gartenlauben in Kleingartenverein abgebrannt

Lübeck (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (24. März 2019) ist in einem Kleingartenverein in Lübeck Buntekuh ein Feuer ausgebrochen. Dabei brannten insgesamt vier Gartenlauben nieder. Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Gegen 17:25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil Zeugen auf dem Gelände eine Kleingartenvereins in Lübeck Buntekuh eine brennende Gartenlaube gemeldet hatten. Das Feuer griff schnell auf drei weitere Gartenlauben im Lärchenweg und Weidenweg über. Die betroffenen vier Gartenlauben brannten bis auf die Grundmauern vollständig nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Parzellen und Lauben konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand möglicherweise durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuer beim Grillen ausgebrochen ist. Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

