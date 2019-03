Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: BKI Lübeck_Kreis Stormarn_Glinde / Aufgefundener Säuglingsleichnam - Folgemeldung 1

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu dem Fund einer Säuglingsleiche am heutigen Vormittag im Gellhornpark in Glinde veröffentlichen Staatsanwaltschaft und Polizei nun ein Foto von dem blauen Handtuch, in das das Kind eingewickelt war.

Zeugen, denen das Handtuch bekannt vorkommt oder denen es im Gellhornpark aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451-1310 bei der Polizei zu melden.

Polizeidirektion Lübeck

