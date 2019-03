Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen / Polizei sucht Kind mit Fahrrad nach Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Am vergangenen Samstag (02.03.2019) ereignete sich in der Kronsforder Allee ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem radfahrenden Mädchen. Das Auto und das Fahrrad berührten sich leicht. Bei einem folgenden Gespräch zwischen dem Fahrzeugführer und dem Kind entfernte sich das Kind. Die Polizei sucht nun nach dem Mädchen und weiteren Zeugen.

Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem PKW Citroen die Kronsforder Allee stadteinwärts. Zur gleichen Zeit benutzte ein Kind mit ihrem Fahrrad den rechtseitig gelegenen Radweg in gleiche Richtung. An der Einmündung Friedrichstraße beabsichtigte der PKW-Fahrer nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei übersah er die junge Radfahrerin, die den Einmündungsbereich geradeaus überqueren wollte. Das Fahrrad und das Auto berührten sich leicht.

Nach dem Verkehrsunfall unterhält sich der Autofahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit dem Mädchen. Ihm gegenüber gibt sie an, dass sie nicht verletzt wurde und fährt in unbekannte Richtung davon.

Die Polizeistation in Blankensee hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nun nach dem etwa 10-14 Jahre alten Mädchen mit ihrem Fahrrad. Insbesondere soll geklärt werden, ob es tatsächlich zu keinem gesundheitlichen Schaden kam.

Zeugen, die Hinweise zu dem Kind und / oder dem Unfallgeschehen geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Blankensee unter der Telefonnummer 0451/693930 in Verbindung zu setzen.

