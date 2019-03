Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Sereetz / Zeugen nach Vandalismus gesucht

Lübeck (ots)

Im Zeitraum vom 01. bis zum 25. Februar 2019 verwüsteten bislang unbekannte Täter eine Moorpumpenstation, in Sereetz. Es wird von einem Sachschaden ausgegangen, der mehrere Tausend Euro betragen dürfte. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 25. Februar 2019 wurde bei der Polizeistation in Ratekau eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an der Moorpumpenstation erstattet. Unbekannte Personen zerstörten in den vorangegangenen Wochen ein zurzeit ungenutztes Gebäude der Stadt Bad Schwartau erheblich. Großflächige Schäden am Dach, zerschlagene Fensterläden und -scheiben, eingetretene Türen und hinterlassene Graffiti zeichnen ein entsprechendes Bild.

Die Pumpenstation befindet sich in Sereetz, am Ortsausgang in Richtung Bad Schwartau, im Sereetzer Weg. Unmittelbar vor der dortigen Bahnunterführung ist das Grundstück linksseitig wenige Meter im Wald gelegen.

Da der Bereich regelmäßig von vielen Spaziergängern frequentiert wird, bitten die zuständigen Ermittler der Polizeistation in Ratekau Zeugen, die verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge gesehen haben oder andere tatrelevante Hinweise geben können, sich mit ihnen unter der Telefonnummer 04504 / 708888-0 in Verbindung zu setzen.

