Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_St. Jürgen / Parkrempler auf dem Kundenparkplatz - wer war der Geschädigte?

Lübeck (ots)

Am Sonntagvormittag (24.02.2019) erschien eine Lübecker Autofahrerin auf dem 4. Polizeirevier in der Possehlstraße und brachte zur Anzeige, dass sie selbst am Samstagabend (23.02.2019) gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Zietenstraße vermutlich ein anderes Auto angefahren habe.

Bei dem von der Anzeigenden beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen, der rechts von ihrem Fahrzeug gestanden hatte, somit also auf der linken Seite beschädigt sein müsste. Der männliche Fahrer dieses Kleinwagens sei, während sie nach dem Parkrempler noch in ihrem Fahrzeug saß, in sein Auto eingestiegen und zügig davongefahren.

Nähere Angaben zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug konnte die Unfallverursacherin bei der Polizei nicht machen. Zeugen des Unfalls und der Fahrzeughalter des beschädigten Kleinwagens werden gebeten, sich unter 0451 / 70 98 295 bei der Polizeistation Hüxtertor zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell