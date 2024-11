Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstählen von Fahrzeugteilen

Ratzeburg (ots)

07. November 2024 | Kreis Stormarn - 05.-06.11.2024 - Ahrensburg

In der Zeit von Dienstag (05.11.2024), 12.00 Uhr, bis Mittwoch (06.11.2024), 12.00 Uhr, kam es in Ahrensburg zu zehn Diebstählen an Kraftfahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden an zehn geparkten Pkw die Außenspiegelgläser demontiert und entwendet. Die betroffenen Fahrzeuge standen in den Straßen Vogelsang, Hinterm Vogelherd und Meisenweg. Tatbetroffen waren Fahrzeuge aller Markenhersteller.

Der Wert des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Wer hat im Tatzeitraum, in den betreffenden Straße in Ahrensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder per E-Mail: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell