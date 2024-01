Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kind durch Silvesterfeuerwerk verletzt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

04. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 31.12.2023 - Bargteheide

In der Silvesternacht (31.12.2023) wurde auf dem Netto-Parkplatz in der Alten Landstraße in Bargteheide ein 6-jähriges Mädchen durch einen Feuerwerkskörper verletzt. Sie erlitt eine Brandverletzung am Kopf und an den Beinen.

Gegen 23.30 Uhr hielt sich die 6-Jährige zusammen mit Ihren Eltern und weiteren Bekannten auf dem Netto-Parkplatz auf, um dort Feuerwerkskörper zu entzünden.

Eine weitere Gruppe ebenfalls auf diesem Parkplatz, bestehend aus mehreren Personen, tat es der Familie gleich.

Es sei dann aus dieser unbekannten Gruppe heraus eine Silvesterrakete gezielt in Richtung der Familie angezündet und verschossen worden. Diese ist in unmittelbarer Nähe des 6-jährigen Mädchens explodiert und verletzte es am Kopf und an den Beinen.

Die Polizei in Bargteheide hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalles, die Hinweise zu der unbekannten Personengruppe geben kann. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 04532/7071-0.

