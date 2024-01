Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: B 208 - Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

03. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 02.01.2024 - Bad Oldesloe

Gestern Nachmittag (02.01.2024), gegen 15.55 Uhr, ist es auf der B208 Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge vier Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 61-jährige Toyota-Fahrerin aus dem Kreis Segeberg die B 208 aus dem Innenstadtbereich Bad Oldesloe kommend in Fahrtrichtung Rethwisch / Ratzeburg. Aus noch unklarer Ursache geriet das Fahrzeug in Höhe der Einmündung "Up den Pahl" auf die Gegenfahrspur. Dort touchierte es zunächst seitlich einen entgegenkommenden VW T-Roc und stieß anschließend frontal mit einem Peugeot einer 43-Jährigen zusammen.

Die 69-jährige Fahrerin des VW T-Roc und ihre 94-jährige Beifahrerin verletzten sich durch das Unfallgeschehen leicht. Beide Oldesloerinnen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die 61 Jahre alte Fahrerin des Toyota wurde in Ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam zur Versorgung ihrer schweren Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus. Auch die aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg stammende Peugeot-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hinweise auf die Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Alkoholkonsum ergaben sich bei der 61-Jährigen vor Ort nicht. Zwecks Bestimmung, ob die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Diese entnahm ein Arzt im Krankenhaus.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell