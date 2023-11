Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen und Versuchen

Ratzeburg (ots)

20. November 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17-19.11.2023 - Geesthacht / Eschenburg / Dassendorf

Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Herzogtum Lauenburg zu mehreren Einbrüchen und versuchten Einbrüchen gekommen.

Im Rudolf-Kinau-Weg in Geesthacht drangen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus gleich in zwei Wohnungen im Erdgeschoss ein. Am 19.11.2023, zwischen 05.00 Uhr und 14.20 Uhr, verschafften sich die Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zu der einen Wohnung, während bei der Zweiten der Tatzeitraum zwischen dem 17.11.2023, 17.00 Uhr und dem 19.11.2023, 14.30 Uhr, liegt. Hier wurde gewaltsam ein Fenster geöffnet, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Bei einem Mehrfamilienhaus im Klaus-Groth-Weg in Geesthacht bemerkte ein Anwohner am 19.11.2023, gegen 16.00 Uhr, eine Manipulation am Schloss der Hauseingangstür, so dass nun jeder ungehindert in das Treppenhaus bis zu den einzelnen Wohnungstüren gelangen kann. Eine Eingrenzung des Tatzeitraumes ist hier nicht möglich.

In der Zeit vom 18.11.2023, 12.00 Uhr bis zum 19.11.2023, 10.00 Uhr versuchten Unbekannte im Zollnersweg in Geesthacht in ein Einfamilienhaus zu gelangen.

Auch in Escheburg kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 17.11.2023, 13.00 Uhr bis zum 19.11.2023, 14.00 Uhr versuchten Unbekannte in die Räumlichkeiten des Objektes im Koppelweg zu gelangen.

In Dassendorf drangen am Freitag, 17.11.2023, zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr, Unbekannte gewaltsam über die Terrassentür in eine Wohnung in der Seniorenparkanlage "Am Holunderbusch" ein. Angaben zu entstandenen Sachschäden aber auch zu möglichen Stehlguts können in allen Fällen noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek sucht nun nach Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen in den jeweiligen Tatzeiträumen in Geesthacht, Escheburg und Dassendorf machen können. Sie werden gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

