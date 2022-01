Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei ermittelt nach Einbruchdiebstahl in Ammersbek

Ratzeburg (ots)

31. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 29./30.01.2022 - Ammersbek

In der Zeit von Samstag (29.01.2022) 12.15 Uhr bis Sonntag (30.01.2022) 11.45 Uhr ist es im Wulfsdorfer Weg in Ammersbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, zu denen die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen Unbekannte über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Zum Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung über verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatortes unter 04102/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell