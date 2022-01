Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeug nach Fahrzeugrennen verunfallt

Ratzeburg (ots)

05. Januar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.01.2022 - Geesthacht

Am 04. Januar 2022 kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden Beamte des Polizeirevieres Geesthacht gegen 22:30 Uhr während eines Einsatzes am ZOB in Geesthacht auf zwei Fahrzeuge aufmerksam, die im Bereich eines Parkdecks in der Norderstraße stark beschleunigt wurden und mit quietschenden Reifen fuhren. Die Beamten wollten die Fahrzeuge kontrollieren, die Fahrzeugführer ignorierten die Haltezeichen der Polizei sowie ein Stopp- Schild und fuhren weiter in Richtung Bergedorfer Straße. Ein Fahrzeug flüchtete in die Schillerstraße und der zweite Wagen, ein BMW, missachtete in der Bergedorfer Straße das Rotlicht einer Ampel und bog kurz darauf mit überhöhter Geschwindigkeit in die Sandstraße ab. Hierbei verlor der 18-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über den BMW und stieß mit der Fahrerseite gegen die Wand eines Mehrfamilienhauses. Der 18-jährige Fahrer aus der Nähe von Geesthacht sowie der 19-jährige Beifahrer aus Geesthacht blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 18- Jährigen wurde sichergestellt.

Der Fahrzeugführer wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen verantworten müssen.

Die Polizei sucht Zeugen.

Bei dem zweiten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW mit RZ- Kennzeichen handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug und dem Fahrer machen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

