Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Minibagger und Anhänger entwendet

Ratzeburg (ots)

18. August 2021 | Kreis Stormarn - 16./17.08.2021 - Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe wurde in der Lilly- Braun- Straße ein Fahrzeugtrailer mit Minibagger gestohlen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand stellte der Inhaber eines Maschinenverleihs am 16. August 2021 gegen 18 Uhr einen Anhänger vor seinem Betriebsgelände in der Lilly- Braun- Straße in Bad Oldesloe ab und sicherte diesen. Am Folgetag musste er gegen 11 Uhr feststellen, dass der Anhänger mit der Ladung, einem Minibagger und einer Schaufel, nicht mehr am Abstellort stand. Die Schadenshöhe wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lilly-Braun- Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell