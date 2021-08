Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Lagerhalle

Ratzeburg (ots)

10. August 2021 | Kreis Stormarn - 09.08.2021 - Klein Wesenberg

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 09.08.2021, gegen 15:40 Uhr, wurde in Klein Wesenberg, Hauptstraße, ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gemeldet. Eine Lagerhalle, ca. 10 x 25 Meter groß, ist aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand die Lagerhalle bereits im Vollbrand. Darin befanden sich ca. 25.000 Heu- bzw. Strohballen.

Der Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat bezüglich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

