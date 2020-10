Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schnelles Handeln der Polizei - Trickdiebe gingen leer aus

02. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 01.10.2020 - Bad Oldesloe

Am 01.10.2020 gegen 15:50 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Bad Oldesloe zu zwei Trickdiebstahlstaten, bei denen die Diebe leer ausgingen.

Durch ein umsichtiges Handeln einer Oldesloerin blieb es bei einem versuchten Diebstahl. Zwei Frauen versuchten ihr während eines Gespräches die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden.

Die Oldesloer Polizei wurde umgehend informiert und konnte dank einer guten Personenbeschreibung die Tatverdächtigen schnell kontrollieren bzw. die Personalien feststellen.

Ein weiterer Zeuge gab den Hinweis, dass die beiden Diebinnen sich kurz vor der polizeilichen Kontrolle eines weiteren Portemonnaies in einem nahegelegenen Geschäft entledigten. Das gesamte Stehlgut - eine Geldbörse mit diverse Bankkarten und ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag - konnten der glücklichen Eigentümerin wenig später ausgehändigt werden.

Die beiden Diebinnen konnten wie folgt beschrieben werden:

1:

- ca. 20 Jahre alt - dunkle Weste - Schuhe mit blauen Applikationen

2:

- ca. 20 Jahre alt - helle Weste

Weitere Geschädigte oder Zeugen melden sich bitte unter Tel. 04531/501-0 bei der Kriminalpolizei Bad Oldesloe.

