POL-RZ: Drei Brände in Geesthacht

08. September 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 07./08.09.2020 - Geesthacht

In der Nacht vom 07.09.2020, auf den 08.09.2020, kam es in Geesthacht zu drei Brandeinsätzen.

Gegen 23.10 Uhr brannte ein massiver Holzschuppen in der Marzahner Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits im Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haupthaus konnte verhindert werden. Lediglich die hölzernen Stützen der Balustrade am Haupthaus fingen Feuer. Zudem zerbarste durch die Hitzeeinwirkung ein Fenster, auch fiel der Außenputz großflächig von der Wand.

Um 23:35 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Straße Neuer Krug aus. Auf dem Gelände des Gymnasiums stand ein Abfallcontainer in Flammen. Das Feuer konnte hier schnell gelöscht werden. Der Container wurde fast vollständig zerstört.

Ebenfalls in der Straße neuer Krug wurde gegen 00:50 Uhr ein weiteres Feuer gemeldet. Auf dem Gelände des städtischen Kindergartens brannte eine alte Holzkarre, beladen mit Tauschbüchern. Durch die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht wurde das Feuer umgehend gelöscht. Nicht nur die Holzkarre, sondern auch eine Kunststofftafel sowie ein Doppelgitterstabzaun wurden hierdurch beschädigt.

In allen beschriebenen Fällen wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Wem sind in der Straße Neuer Krug und der Marzahner Straße im Zeitraum zwischen 23.10 Uhr und 00.50 Uhr verdächtige Person aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

