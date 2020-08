Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Tagespflegeeinrichtung - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

03. August 2020 | Kreis Stormarn - 02.08.2020 - Bargteheide

Am Sonntag, dem 02.08.2020, kam es zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Tagespflegeeinrichtung in Bargteheide.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Heinrich-Hertz-Straße 9, in dem sich die Pflegeeinrichtung befindet. Aufgrund von Bauarbeiten ist diese derzeit geschlossen. Aus dem Gebäude wurde Werkzeug entwendet. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten.

Die genaue Höhe des Stehlgutes ist unbekannt.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat zur Tatzeit eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Tel. 04102/809-0.

