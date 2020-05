Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in eine Wohnung der städtischen Unterkunft - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

18. Mai 2020 - Kreis Stormarn - 15. bis 17. Mai 2020 - Ahrensburg

In dem Zeitraum vom 15. bis zum 17. Mai 2020 kam es im Bornkampsweg in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Wohnung der städtischen Unterkunft.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innenbereich der Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenstände. Ein Smartphone wurde entwendet.

Der Wert der Beute wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im o.g. Tatzeitraum im Bornkampsweg und der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an 04102 / 8090.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell