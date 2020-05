Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl eines beladenen Anhängers vom Firmengelände - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

18. Mai 2020 - Kreis Stormarn - 08. bis 11. Mai 2020 - Bargteheide

In dem Zeitraum vom 08. bis zum 11. Mai 2020 kam es in der Heinrich-Hertz-Straße in Bargteheide zu einem Diebstahl eines Anhängers, der von einem Firmengelände entwendet wurde.

Unbekannte Täter gelangten auf das Firmengelände und brachen die Diebstahlssicherung eines beladenen Anhängers gewaltsam auf. Der Anhänger hatte ein Baugerüst geladen.

Anschließend flohen die Täter mit dem Anhänger und dem Baugerüst in unbekannte Richtung.

Der entwendete Anhänger, das Baugerüst und der entstandene Sachschaden werden auf einen Gesamtwert von ca. 2.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind zur Tatzeit in der Heinrich-Hertz-Straße und der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an 04102 / 8090.

