Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Spielhalle - Festnahme

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

12. März 2019 | Kreis Stormarn - 12.03.2019 - Bargteheide

Am 12.03.2019, gegen 04:20 Uhr, kam es in Bargteheide, Am Redder, zu einer Festnahme nach einem Einbruch in die Spielhalle.

Über ein Hamburger Sicherheitsunternehmen wurde der Polizei die Auslösung eines Einbruchalarms in der Spielhalle in Bargteheide mitgeteilt.

Die Polizei war schnell mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, um das Objekt abzusuchen. Dabei wurde ein aufgehebeltes Fenster entdeckt. Zudem bemerkten die Polizeibeamten eine männliche Person im Gebäude.

Unter Hinzuziehung eines Diensthundes wurde das Gebäude nach dem Tatverdächtigen abgesucht. Dieser konnte vor Ort festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann aus Mecklenburg-Vorpommern.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Tatverdächtige nach der polizeilichen Vernehmung, in der er keine Angaben machte, aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

