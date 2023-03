Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 3500 Euro Leitplankenschaden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach

Die Unfallfluchtermittlerin der Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 255, der Herborner Straße an der Einfahrt nach Erdhausen. Dort geriet ein noch unbekanntes Fahrzeug in die Leitplanke und verursachte einen Schaden von mindestens 3500 Euro. Ein Unfallhergang steht bislang nicht fest. Auf einem Grundstück entlang des Wirtschaftsweges neben der B 255, also in der Nähezum Unfallort, lagerten Rundholzstämme, die dort zur mutmaßlichen Unfallzeit zwischen Donnerstag, 28. Februar und Donnerstag 02. März angeliefert wurden. Ob diese Holzlieferung tatsächlich mit dem Leitplankenschaden zusammenhängt steht allerdings nicht fest. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver eines größeren Fahrzeugs bemerkt, dass den Schaden an der Leitplanke verursacht haben könnte? Wer hat den Unfall direkt gesehen? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin machen. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell