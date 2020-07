Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bei Ausweichmanöver Leitplanke touchiert - Roter Pkw gesucht;

Bei Ausweichmanöver Leitplanke touchiert - Roter Pkw gesucht

Biedenkopf/B 253: Ein Mondeo-Fahrer musste am Montagvormittag, 27. Juli, 9.35 Uhr, einem entgegenkommenden Pkw auf der Bundesstraße 253 ausweichen, der über die Mittelspur kam. Der 34-jährige Nordhesse, der von Eifa in Richtung Ludwigshütte unterwegs war, touchierte dabei eine Leitplanke. An dem Ford Kombi entstand ein Schaden von 600 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher war mit einem roten Pkw unterwegs. Weitere gesicherte Informationen liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

