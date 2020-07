Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verkehrskontrollen im Landkreis Marburg-Biedenkopf;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Verkehrskontrollen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Wohratal/B 3 und Weimar(Lahn) - B 255: Die Nutzung des Handys während der Fahrt, das Anlegen des Sicherheitsgurtes, die Überwachung der Geschwindigkeit sowie die Einhaltung der Ladungssicherheit und Sozialvorschriften: Dies waren die Schwerpunkte der Verkehrskontrollen am Donnerstag, 23. Juli auf der Bundesstraße 3 in Höhe Halsdorf und an der Bundesstraße 255 bei Weimar. Unterstützt wurden die Spezialisten des Regionalen Verkehrsdienstes aus Cölbe dabei von der Bereitschaftspolizei. Die Ordnungshüter zogen zwischen 8 und 15 Uhr insgesamt elf Lastwagen, zehn Pkws und 14 Kräder aus dem fließenden Verkehr. Dabei mussten die Beamten einige Gurt- und Geschwindigkeitsverstöße ahnden. An der B 3 kontrollierten die Beamten zudem einen Brummi-Fahrer, dessen Fahrerlaubnis für Lkws über 3,5 Tonnen abgelaufen war. Durch die Auswertung des Fahrtenschreibers kamen so 60 Fahrten mit dem Vorwurf "Fahren ohne Fahrerlaubnis" ans Tageslicht. Bei einem Pkw fehlte die Eintragung des Fahrwerkes in den Papieren mit der Folge: Betriebserlaubnis erloschen! Erfreut waren die Ordnungshüter über den Umstand, dass keiner der Betroffenen während der Fahrt mit dem Handy hantierte.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell