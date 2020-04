Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kellereinbrüche; 2 x Graffiti; Oldtimer in Ordnung - Fahrer unter Drogeneinfluss; Unfallflucht am Klinikum

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Kellereinbrüche

Offenbar war von Freitag auf Samstag, 25. April ein oder auch mehrere Einbrecher in einem Wohnblock am Anfang der Leipziger Straße. Aus mehreren aufgebrochenen Kellern fehlen manuelle und elektrische Werkzeuge und Lebensmittel (Konserven). Der genaue Umfang der Beute und entstandene Schaden steht noch nicht fest. Wer hat im Haus fremde Personen gesehen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Kellereinbrüchen zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wetter - Graffiti an der Wollenbergschule

Nach dem Besprühen einer Wand der Wollenbergschule in der Weinstraße mit mehreren Graffiti ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Die Tat ereignete sich zwischen 14 Uhr am Montag und 14.30 Uhr am Dienstag, 28. April. Möglicherweise gibt die Spurensuche und Sicherung an einer sichergestellten Spraydose Aufschlüsse über den oder die Täter. Wer hat verdächtige Beobachtungen auf dem Schulhof wahrgenommen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Graffiti an der alten Bibliothek

Mit roter Farbe schrieben unbekannte mehrere Worte und malten Symbole auf eine Fensterscheibe im Erdgeschoss der alten Bibliothek in der Wilhelm-Röpke-Straße. Der Schaden ist eher gering. Die Sachbeschädigung ereignete sich am zurückliegenden Wochenende zwischen 13 Uhr am Freitag und 08 Uhr am Montag, 27. April. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Oldtimer in Ordnung - Fahrer unter Drogeneinfluss

Der Oldtimer war definitiv deutlich älter als sein Anfang 20 Jahre junger Fahrer. Der weitere Unterschied: An dem Auto hatte die Polizei Stadtallendorf nichts zu bemängeln, am Fahrer schon. Der junge Mann aus dem Ostkreis räumte bei der Kontrolle mitten in Stadtallendorf am Mittwoch, 29. April, gegen 12.25 Uhr, ein, seit kurzem regelmäßig einen Joint zu konsumieren. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Marburg - Unfallflucht am Klinikum

Auf dem Parkplatz Frauen- Kinderklinik in der Baldinger Straße fuhr laut Zeugenaussagen ein dunkelblauer Pkw rückwärts aus seiner Parklücke und kollidierte dabei mit dem quasi gegenüber eingeparkten weißen VW Golf. An der Frontstoßstange des Golfs entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Der Verursacher hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Hinweise zum Kennzeichen und/oder Fahrer liegen nicht vor. Der Unfall war am Mittwoch, 29. April, um 11.50 Uhr. Wo steht seither ein dunkelblauer Pkw mit leichtem Heckschaden und möglicherweise weißer Fremdfarbe. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell