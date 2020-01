Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchter Autodiebstahl; 2 x Graffiti; 4 x Sachbeschädigungen und eine Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wetter - Versuchter Autodiebstahl

Aufgrund der gefundenen Spuren an den Schlössern beider Fronttüren sowie im Auto selbst geht die Polizei derzeit von einem versuchten Autodiebstahl aus. Der betroffene schwarze Opel Kadett stand zur Tatzeit von Sonntag auf Montag, 06. Januar, zwischen 20 und 05 Uhr auf dem Parkplatz der Kandelsgasse 9A. Da es dem oder den Tätern nicht gelang, die Türschlösser zu knacken, schlugen sie ein Dreiecksfenster ein. Letztlich scheiterte ein Diebstahl und es blieb bei der offensichtlichen Durchsuchung des Autos. Dem Besitzer entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu Beobachtungen, die mit der geschilderten Tat im Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Lohra - Hoher Schaden durch Graffiti

Die Polizei geht aufgrund des Umfangs der Farbschmierereien von einem Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro aus. Die mit schwarzer Farbe angebrachten TAGS, Zahlen und Buchstabenkombinationen und ein Schriftzug, jeweils mit beleidigendem Inhalt, waren in verschiedenen Größen auf einer Grundstücksmauer, der Außenwand eines Lebensmittelmarktes und einem Buswartehäuschen in der Bahnhofstraße im Neubaugebiet parallel zum Radweg aufgesprüht. Die genaue Tatzeit der Sachbeschädigungen vom zurückliegenden Wochenende zwischen Samstag und Montag steht nicht fest. Die Unvollständigkeit eines der Tags deutete auf ein Ausgehen der Farbe hin. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann den Sprayer beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Hauswand beschmiert

Mit insgesamt 19 verschiedenen TAGS in unterschiedlichen Größen beschmierte und besprühte ein noch unbekannter Täter die Rückseiten der Garagen eines Hauses der Gisselberger Straße. Die beschädigten Wände liegen alle zum Durchgang Teichwiesengraben. Die Tatzeit lässt sich bislang lediglich auf einen Zeitraum zwischen dem 03. Dezember 2019 und dem 04. Januar eingrenzen. Der Schaden dürfte vierstellig sein. Sachdienliche Hinweise auch zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Amöneburg - Steinwürfe beschädigen Fenster

Mit Steinen beschädigten Unbekannte an der Schule in der Peter-Muskulus-Straße eine große und eine kleine Fensterscheibe. Es entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Die Tat war zwischen 12 Uhr am Freitag und 07 Uhr am folgenden Montag, 06. Januar. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Hartenrod - Schaden am Buswartehäuschen

Nach dem offensichtlichen Abschlagen des Putzes aus einem Fachwerk des Buswartehäuschens in der Schlierbacher Straße ermittelt die Polizei Biedenkopf wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, sucht nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tat liegt schon etwas länger zurück und ereignete sich nach bisherigen Kenntnissen zwischen Mittwoch und Freitag, 18 bis 20 Dezember 2019. Der Schaden beträgt mindestens 800 Euro. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Biedenkopf - Eierwurf beschädigt Fensterscheibe

Ein am Sonntag, 05. Januar, zwischen 14 und 17 Uhr geworfenes Ei traf ein einfach verglastes Fenster im Erdgeschoss eines Hauses in der Hainstraße. Hinweise auf den Eierwerfer gibt es bislang nicht. In dem Glas entstand ein Riss. Die Polizei Biedenkopf ermittelt auch in diesem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06461/9295-0.

Biedenkopf - Mercedes Kleinbus verkratzt

Ende November war es die komplette linke Seite, zwischen 16 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Montag, 06. Januar war es dann die ganze rechte Seite des V-Klasse Daimlers, die ein noch unbekannter Täter durch mutwilliges Verkratzen beschädigte. Durch die Taten entstand dem Besitzer ein Sachschaden von jeweils ca. 1500 Euro. Der graue Kleinbus parkte während der letzten Tat auf dem Hotelparkplatz in der Straße Auf dem Radeköppel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Wehrda - Flucht nach Parkplatzrempler - Roter Opel Astra angefahren

Die Kratzer am roten Opel Astra ziehen sich vom hinteren Kotflügel bis über beide Türen der Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Der Opel mit dem LDK-Kennzeichen parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 02. Januar, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Tom-Mutters-Straße im Industriegebiet Wehrda. Die Kollision ereignete sich wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, das mit dem geschilderten Unfall zusammenhängen könnte? Wer kann den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell