POL-MR: Zeugen nach Unfall am Kreisel gesucht;

Zeugen nach Unfall am Kreisel gesucht

Marburg-Biedenkopf

Zeugen nach Unfall am Kreisel gesucht

Marburg-Wehrda: Erst jetzt erhielt die Polizei Kenntnis von einem Unfall, der sich bereits am Donnerstagnachmittag, 15. August im Kreisel Cölber Straße/Wehrdaer Straße ereignete. Die betroffene Radfahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die 65-Jährige war um 13.45 Uhr mit ihrem Herkules-Rad im Kreisel unterwegs und wollte in Richtung Einkaufszentrum Wehrda weiterfahren. Ein aus Richtung Innenstadt kommender Autofahrer fuhr in den Kreisverkehr ein und touchierte dabei das Rad der Frau, die einen Sturz verhindern konnte. Anschließend soll der Unbekannte, der mit einem blauen Pkw unterwegs war, einfach weitergefahren sein. Die Marburgerin kam bei dem Vorfall ohne Blessuren davon. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher dauern derzeit noch an. Der Schaden an dem Rad beträgt 150 Euro. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen und dem Fahrer des Kleinwagens machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

