Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Überfall in der Gaststätte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt

Der Überfall in der Gaststätte in der Hindenburgstraße war in der Nacht zum Sonntag, 02. Juni, zwischen 04.30 und 06.30 Uhr. Der überfallene Betreiber der Gaststätte blieb unverletzt. Zwei Männer flüchteten nach der Tat vermutlich mit einem grünen Kombi. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach den Angaben des 27 Jahre alten Opfers betrat zunächst ein Mann allein die Gaststätte, ging dann kurz raus und kam mit einer zweiten, maskierten Person zurück. Bei der Rückkehr waren die beiden Männer mit einem Stock und einer Pistole bewaffnet. Die beiden Täter bedrohten ihr Opfer und stahlen aus der Kasse der Gaststätte und der Geldbörse des 27-Jährigen das Bargeld. Außerdem nahmen die Täter das Geld aus den aufgebrochenen Spielautomaten mit. Beide Männer beschrieb das Opfer als türkischstämmig, schlank und durchgehend schwarz gekleidet. Der Unmaskierte war etwa 1,75 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare. Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann war etwa 10 Zentimeter größer, und es war trotz der Haube ein längerer Bart erkennbar. Die Täter richteten einen Sachschaden von mindestens 2500 Euro an und erbeuteten allein aus der Kasse und der Geldbörse ca. 1500 Euro Bargeld. Wie viel Münzgeld sich in den Automaten befand, steht noch nicht fest. Sie ließen ihr Opfer gefesselt zurück und flüchteten nach den ersten Ermittlungen vermutlich in einem grünen Kombi von der Hindenburgstraße aus Richtung Bürgerhaus/Tankstelle. Das Opfer konnte sich selbst befreien und rief die Polizei. Die anschließende Fahndung nach den Männern und dem Auto blieb erfolglos. Wer war zwischen 04.30 und 06.30 Uhr im Bereich des beschriebenen Tatortes unterwegs? Wem ist ein grüner Kombi aufgefallen und wer kann Angaben zu diesem Auto machen? Wem sind zwei verdächtige, schwarz gekleidete Männer aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

