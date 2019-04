POL-MR: Fünf Einbrüche und ein ...und übrigens

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Einbrüche

1. Neustadt - Abgebrochen oder aufgegeben?

Nicht bekannt ist, ob der oder die Einbrecher einfach aufgegeben haben oder ob sie vielleicht sogar durch das Auftauchen von Zeugen abgebrochen haben. Fest steht allerdings, dass ein Fenster zum Übungsraum des Gesangvereins in der Wieraer Straße aufgebrochen war, aber niemand eingestiegen ist. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 14 Uhr am Mittwoch, 24. April.

2. Hartenrod - Terrassentür aufgebrochen

Durch die aufgebrochene Terrassentür auf der Rückseite des Hauses im Wetzlarer Weg erfolgte das Eindringen in eine Wohnung. Vermutlich betraten der oder die Täter sämtliche Räume und durchsuchten teilweise das Inventar. Aus einem aufgehebelten Tresorfach fehlt eine schwarz/braune Ledertasche mit Bargeld. Der Einbruch war zwischen Montag, 01. April und Donnerstag, 25. April. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen im Wetzlarer Weg gemacht?

3. Schröck - Einbruch in Einfamilienhaus - Täter gestört?

Im Haus und in der angrenzenden Garage offensichtlich zum Abtransport bereitgelegte, jedoch dann zurückgelassene Gegenstände könnten ein Indiz dafür sein, dass die Täter überstürzt flüchteten. Möglicherweise kamen ja Zeugen hinzu. Der Einbruch in das Einfamilienhaus im Buchenrotsweg war zwischen 13.30 Uhr am Montag, 22. April und 14 Uhr am Donnerstag, 25. April. Der Einstieg erfolgte durch eine eingeschlagene Scheibe. Aus dem Haus fehlen nach ersten Sichtungen zumindest mehrere hochwertige Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Wer hat im Buchenrotsweg Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kipo Marburg.

4. Marburg - Einbruch in WG-Zimmer

Im Ginseldorfer Weg verschaffte sich ein Einbrecher auf zunächst nicht feststehende Weise Zugang in eine WG-Wohnung. Drinnen brach er eine Zimmertür auf und stahl DVD´s, ein Sechskant-Schlüssel-Set und diverse Haushaltswaren. Der Einbruch war am Samstag, 27. April, zwischen 13 und 17 Uhr. Die Kripo ermittelt auch in diesem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise.

5. Stadtallendorf - Einbruch in Lagerhalle

Beim Einbruch in die Lagerhalle einer Autoverwertung in der Scharnhorststraße erbeutete der Täter einen Katalysator. Der Täter entkam unerkannt durch den angrenzenden Wald. Er hatte einen Alarm ausgelöst und war rechtzeitig geflüchtet. Wer hat in der Nacht zum Sonntag, 28. April, zwischen 00.20 und 00.45 Uhr in der Scharnhorststraße entsprechende Beobachtungen gemacht?

Hinweise zu diesen Einbrüchen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

und übrigens...

...entwickeln sich Dinge manchmal völlig anders als erwartet. Wegen einer vermeintlichen Schlägerei fuhr am Samstagabend, 27. April, gegen 20 Uhr, ein Streifenwagen der Polizeistation Biedenkopf durch Wallau. Am angegebenen Tatort war aber niemand, so dass die Beamten auf der Suche nach etwaigen Tätern und/oder Opfern die anliegenden Straßenzüge bestreiften. Ein 45 - jährigen Autofahrer sah die Streife und sofort plagte ihn das schlechte Gewissen, denn er saß trotz vorangegangen Alkoholgenusses hinterm Steuer. Der Mann versuchte zu retten, was zu retten ist. Er stellte sein Fahrzeug in einer Nebenstraße stellte ab, lief über die Straße und krabbelte unter dem verschlossenen Tor einer ansässigen Firma durch, um sich dort zu verstecken. Keine gute Idee, denn zum einen entging das seltsame Verhalten der aufmerksamen Streife nicht und zum anderen löste der "Besuch" auf dem Firmengelände sofort einen Einbruchalarm aus. Die Polizei veranlasste nach dem positiven Alkotest mit über 1,2 Promille die notwendige Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

