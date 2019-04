Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Automat aufgefunden - Besitzer gefunden;Zwei Blutentnahmen nach positivem Vortest;Unfall vor Landratsamt;Mehrere Kellerverschläge aufgebrochen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Automat aufgefunden - Besitzer gefunden

Biedenkopf-Wallau: Ein aufgefundener Geldspielautomat beschäftigte gestern die Polizei in Biedenkopf. Wie berichtet, lag der Automat in der Straße "Vorm Hahnrod". Aufgrund des Zeugenaufrufes meldete sich der Besitzer des Gerätes bei den Ordnungshütern. Der Gastwirt stellte den Automaten zur Abholung eines Entsorgungsunternehmens bereit und wurde offensichtlich von Unbekannten eingeladen und in Wallau entsorgt.

Zwei Blutentnahmen nach positivem Vortest

Stadtallendorf: Am Mittwoch, 17. April veranlasste die Polizei bei zwei Autofahrern eine Blutprobe. Bei den beiden Männern verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Kontrollen erfolgten im Laufe des Tages in der Kernstadt. Das Ergebnis der Blutproben wird Aufschluss darüber geben, ob und in welchem Umfang Drogen konsumiert wurden. Die Autoschlüssel blieben bei der Polizei.

Unfall vor Landratsamt

Marburg: Am Dienstag, 16. April fuhr ein bis dato Unbekannter zwischen 8 und 19 Uhr gegen einen geparkten schwarzen Audi. Bei dem Vorfall vor dem Landratsamt "Im Lichtenholz" entstand an dem Pkw vorne links ein Schaden von 500 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher hinterließ an dem Audi einen Zettel mit einer Telefonnummer. Anwählversuche scheiterten allerdings bisher. Der Unbekannte wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Mehrere Kellerverschläge aufgebrochen

Kirchhain: Die Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Brand" rückten zu Beginn der Woche in den Fokus unbekannter Diebe. Im Zeitraum von Montag (15.04.2019), gegen 17.00 Uhr bis Dienstag (16.04.2019), gegen 16.00 Uhr brachen sie die Verriegelungen von vier Verschlägen auf. Auf ihrer Suche nach Beute fielen ihnen zwei Bohrmaschinen (Bosch und Black und Decker) im Wert von rund 200 Euro in die Hände. Der reine Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (006428) 93050.

Jürgen Schlick

