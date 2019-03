Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frau belästigt; Einbrüche; Fahranfänger unter Drogeneinfluss ; 2,79 Promille; Diebstahl auf einem Friedhof; Graffiti; Schlägerei; Platte Reifen; Kollision zwischen Fußgänger und Elektroauto

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Junge Frau belästigt - Polizei sucht Zeugen

Die Kripo Marburg sucht nach einem Vorfall auf der Luisa-Heuser-Brücke (Hermann-Cohen-Weg) in der Nacht zum Samstag, 09. März, gegen 00.15 Uhr, nach Zeugen, speziell nach den Passanten, die zu dieser Zeit die Brücke überquerten. Nach ersten Erkenntnissen folgten fünf bis acht junge Männer einer 20 Jahre junge Frau von Weidenhausen her über den Hermann-Cohen-Weg bis auf die Brücke und pöbelten sie dabei wohl mehrfach an. Auf der Brücke versperrte ihr dann einer den Weg und ein anderer nutzte das, sie anzufassen. Die Situation war sofort vorbei als Passanten die Brücke betraten. Die Kripo ermittelt und erhofft sich von diesen Passanten weitere Hinweise auf die Gruppe junger, dunkelhaariger Männer im Alter von Anfang 20 Jahre. Sie sprachen wohl Deutsch mit Akzent. Der Mann, der den Weg versperrte, trug eine rote Sweatshirt-Jacke. Wer kann nähere Angaben zu der Gruppe junger Männer machen? Wer hat den Vorfall auf der Brücke oder auf dem Weg dorthin beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Einbrüche

1. Eckelshausen - Schaden: Mindestens 600 Euro - Keine Beute

Ein Einbrecher schlug ein Loch in die Scheibe der Terrassentür und drang dann in das Einfamilienhaus in der Obere Bergstraße ein. Der Versuch, im Innern eine verschlossene Zimmertür gewaltsam zu öffnen, vergrößerte den angerichteten Sachschaden, blieb aber letztlich erfolglos. Nach den Spuren und ersten Überprüfungen flüchtete der Täter ohne Beute. Der Einbruch war am Samstag, 09. März, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Einbruch gescheitert

Die Hebelspuren an einem Erdgeschossfenster am Forum Marburg in der Neuen Kasseler Straße zeugen von einem versuchten Einbruch. Das Eindringen in das Gebäude gelang aber nicht. Nach den Ermittlungen dürfte der Einbruchsversuch am Sonntag, 10. März, zwischen 22 und 23.30 Uhr gewesen sein. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur mutmaßlichen Tatzeit rund um das Forum bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Marburg - Einbruchsspuren an der Haustür

Am Freitag, 08. März, um 17 Uhr, stellte eine Bewohnerin Schäden an der Eingangstür zu dem Wohnhaus in der Straße Salzköppel fest, die am Morgen um 07 Uhr definitiv noch nicht da waren. Tatsächlich entstand ein geringer Schaden am Türrahmen. Es gibt darüber hinaus keine Spuren, die auf ein Gelingen des Eindringens ins Haus schließen ließen. Wer hat am Freitag zwischen 07 und 17 Uhr verdächtige Beobachtungen am Salzköppel gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

4. Gladenbach - Versuchter Einbruch ins Freizeitbad

Am Sonntag, 10. März scheiterte ein Einbruch in die Cafeteria des Freizeitbades in der Karl-Waldschmidt-Straße. Es gelang dem oder den Tätern nicht, die doppelt verglaste Scheibe zu zerstören. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Von weiteren Tathandlungen nahm man dann Abstand. Wer hat zur Tatzeit, zwischen 01.30 und 08.30 Uhr, Beobachtungen rund um das Nautilust gemacht, die mit dem versuchten Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Kirchhain - Unfall durch Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 09. März, gegen 19.40 Uhr verlor ein 20 Jahre junger Mann auf der B 62 auf dem Weg von Marburg nach Stadtallendorf die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Da der nicht mehr fahrbereit Smart anschließend unbeleuchtet auf dem Fahrstreifen stand, rief der Fahrer selbst die Polizei. So weit so gut, nur leider ergaben sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Der entsprechende Test bestätigte die Verdachtsmomente. Die Polizei veranlasste daher eine Blutprobe und stellte den erst vor nicht mal 10 Tagen ausgehändigten Führerschein sicher. Durch den Unfall entstanden an dem Smart ein Schaden von mindestens 2500 Euro und an der Leitplanke einer von mindestens 300 Euro.

Stadtallendorf - 2,79 Promille

Ein defektes Abblendlicht war der Grund für das Anhalten. Bei der Kontrolle in der Nacht zum Sonntag, 10. März, um 02.50 Uhr, in der Straße des 17. Juni, stand der Fahrer des Kombis erheblich unter Alkoholeinfluss. Sein Alkotest, für den er sechs Versuche benötigte, zeigte 2,79 Promille. Das erklärt vermutlich auch die verspätete Reaktion auf die Anhaltesignale der Polizei. Der Mann reagierte weder auf das Signal Stop Polizei noch auf das Blaulicht. Erst das Signalhorn führte zur gewünschten Reaktion. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Stadtallendorf - Erneuter Diebstahl auf einem Friedhof (Bezug: Presseinformationen vom 06 und 07. März)

Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 200 Euro, der Wert des gestohlenen Grabkreuzes aus Bronze zusätzlich nochmal 500 Euro und der ideelle Schaden durch den gemeinen Diebstahl ist sicherlich nicht messbar. Betroffen war diesmal ein Grab auf dem Stadtallendorfer Friedhof am Friedhofsweg. Dieser Diebstahl war zwischen Mittwoch 27. Februar und Freitag, 08. März. Die Polizei setzt nach wie vor auf Hinweise etwaiger Zeugen. Wer rund um Friedhöfe verdächtige Beobachtungen z. B. von Personen und/oder Fahrzeugen macht, wird gebeten sofort die Polizei zu informieren. Darüber hinaus bittet die Polizei um die Meldung von Beobachtungen, die einem zunächst nicht besonders auffielen, die aber nun in Kenntnis der Diebstähle der Metallgegenstände in einem anderen Licht erscheinen. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Über 20 "frische" Graffiti

In der Nacht zum Samstag, 09. März, besprühte ein noch unbekannter Täter mehrere Wohnhäuser, Mülltonnen und Stromästen mit goldener Farbe. Der Sprayer hinterließ an insgesamt mehr als 20 Objekten von der Deutschhausstraße bis zur Biegenstraße seine sogenannten TAGS und richtete damit nach ersten Schätzungen einen Schaden in vermutlich fünfstelliger Höhe an. Wer hat in der Nacht zum Samstag, insbesondere zwischen 21 und 05.30 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen durch Graffiti zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Schlägerei in der Reitgasse

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei in der Reitgasse am Samstag, 09. März, um 04.40 Uhr. Ein 22-jähriger Mann stritt sich mit vier bis sechs ihm unbekannten Männern vor einer Bar. Der Streit endete mit einer Auseinandersetzung. Der 22-Jährige erlitt eine Platzwunde, konnte aber nach der Behandlung im Rettungswagen nach Hause. Die Kontrahenten flüchteten. Näher beschreiben konnte das Opfer die Männer nicht. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann die Beteiligten näher beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Platte Reifen

Mindestens an drei Autos stach jemand einen oder mehrere Reifen platt. Die Autos parkten zur Tatzeit am Freitag, 08. März, zwischen 08 und 17.10 Uhr auf dem Parkplatz der Vitos-Klinik in der Cappeler Straße. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Kollision zwischen Fußgänger und Elektroauto - Schaden am Auto später bemerkt - Fußgänger gesucht

Unfallort war der Parkplatz am Hauptbahnhof, Unfallzeit am Sonntag, 10. März um 14 Uhr. Als ein 66-jähriger Mann seinen blauen Toyota vor dem Hauptbahnhof einparkt, kommt es zu einer Berührung mit einem Fußgänger. Der Fußgänger ging anschließend weiter. In der Annahme, dass nichts passiert war, kümmerte sich auch der Fahrer des Elektroautos nicht weiter um die Sache. Daheim stellte er dann eine Beule in seinem Auto fest. Der Schaden beträgt vermutlich etwa 500 Euro. Nähere Hinweise zu dem beteiligten Fußgänger konnte der Autofahrer nicht machen. Die Polizei bittet daher diesen Fußgänger, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

