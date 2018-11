POL-MR: Sichere Eingangstür; Halbes Mountainbike gestohlen; Unfall - Senior verlor die Kontrolle; Panda landete in den Bäumen; 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Sichere Eingangstür hält Einbrecher draußen

Die Eingangstür zur Gaststätte am Trojedamm widerstand den massiven Aufbruchsversuchen und blieb zu. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Sonntag und 12.30 Uhr am Montag, 26. November. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Halbes Mountainbike am Hauptbahnhof gestohlen

Das Vorderrad des Mountainbikes war ursprünglich mit einem Schloss am Fahrradständer am Hauptbahnhof angebunden. Ein Fahrraddieb demontierte das Vorderrad und ließ es samt Schloss zurück. Den Rest des rot schwarzen Fahrrades, ein Focus Whistler im Wert von 400 Euro, nahm er mit. Entweder trug der Dieb das Rad davon oder es erfolgte ein Verladen in ein Fahrzeug. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Der Fahrraddiebstahl war zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 18 Uhr am Montag, 26. November. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Halsdorf - Unfall in der Hohen Straße - Senior verliert die Kontrolle

Der 70 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Unfall in der "Hohe Straße" am Montag, 26 November, unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in wohl fünfstelliger Höhe. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und veranlasste nach einem positiven Alkotest eine Blutprobe. Auf dem Weg durch die Hohe Straße verlor der Senior die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Er fuhr gegen den Jägerzaun des Anwesens Hohe Straße 10 und von dort aus weiter über das Grundstück und durch den grundstückstrennenden Jägerzaun auf das Grundstück nebenan. Auch hier blieb das Auto nicht stehen. Die Fahrt endete nach der Kollision mit einer Mauer, die einen Kellerabgang abgrenzte an der Wand der Giebelseite des Hauses. Die Überdachung des Kellerabgangs brach durch die Kollision mit der Mauer zusammen. Allein der Schaden an dem Anwesen Hohe Straße 12, mit betroffenen 4 Metern Jägerzaun, 5 Metern Mauer, einer Kellerüberdachung und etwa 3 Metern Hauswand beträgt sicherlich bereits mehrere Tausend Euro. Am Anwesen Nr. 10 waren es 1,5 Meter Betonfundament und etwa 2 Meter Zaun. Der Airbag des an der Front erheblich beschädigten Autos hatte ausgelöst und bewahrte den Fahrer wohl vor Verletzungen.

Marburg - Panda kam von der Straße ab - Beide Insassen verletzt

Aus noch unbekannten Gründen kam ein Fiat Panda in der Kurve auf der Sonnenblickallee zwischen den Hansenhäusern von der Straße ab. Das Auto soll sich gedreht haben und rückwärts die Böschung hinuntergerutscht sein. Der Fiat prallte gegen einen Baum, blieb nach der Abweisung aber auf den Rädern und kam zwischen zwei weiteren Bäumen zum Stillstand. Bedingt durch die Endlage konnten die beiden jeweils ansprechbaren Insassen, die 84 Jahre alte Fahrerin und ihr 56 Jahre alter Mitfahrer, das Auto nicht verlassen. Die Feuerwehr befreite beide, ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung der Verletzungen ins Krankenhaus. Die Sonnenblickallee war wegen des Unfalls am Montag, 26. November, zwischen kurz nach 18 und kurz nach 19 Uhr zwischen den Hansenhäusern voll gesperrt.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht und Hinweise erbeten

Cölbe - Unfall an der Auffahrt zur B 62 Anschlussstelle Bürgeln/Ginseldorf - Sattelzug fuhr weiter

Welcher Sattelzug mit einem Auflieger mit grauer Plane war am Montag, 26. November, gegen 17 Uhr auf dem Weg über die B3/B62 von Marburg nach Kirchhain? Dieser Sattelzug war nach bisherigen Erkenntnissen beteiligt an einem Unfall an der Auffahrt zur B 62 nach Kirchhain an der Anschlussstelle Bürgeln/Ginseldorf. Zum Unfall kam es als der Sattelzug auf gleicher Höhe mit dem soeben auffahrenden blauen VW Caddy. Der Sattelzug wechselte nach Angaben der 62 Jahre alten Caddyfahrerin den Fahrstreifen. Trotz des Auseichens nach rechts bis auf den Grünstreifen konnte die 62-Jährige die Kollision nicht vermeiden. Der Sattelzug streifte den Caddy und verursachte am Spiegel, sowie Kotflügel und Stoßstange vorne links einen Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Der Fahrer, der den Anstoß vermutlich nicht bemerkte fuhr danach ohne anzuhalten weiter Richtung Kirchhain. Wer hat den Unfallhergang noch beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem beteiligten Sattelzug geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unfall durch Ausweichmanöver

Nach einem Unfall durch ein Ausweichmanöver zur Vermeidung eines Frontalzusammenstoßes sucht die Polizei Stadtallendorf nach Zeugen und bittet um Hinweise zu einem roten Kombi. Dieser rote Pkw fuhr am Montag, 26. November, gegen 21.45 Uhr, von der Rheinstraße kommend über die Kreisstraße 92 Richtung Freibad. Zeitgleich benutzte ein 36-jähriger Mann die Straße in Gegenrichtung. Nach seinen Angaben kam ihm der rote Wagen in einer Kurve teils auf seiner Fahrspur entgegen. Er wich nach rechts aus und stieß mit seinem schwarzen Volvo Kombi mit der Fahrbahnbegrenzung zusammen. Am Volvo entstand auf der rechten Seite ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann weitere Angaben zu dem gesuchten roten Kombi machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

