POL-MR: Rauchmelder retten Leben!; Einbrüche; Alkohol am Steuer - Zwei Mal ohne, einmal mit Unfallfolge; Kurz vor der Prüfung ohne Führerschein unterwegs

Marburg-Biedenkopf (ots) - Goßfelden - Rauchmelder retten Leben!

"Dank eines funktionierenden Rauchmelders und der schnellen Reaktion anderer Hausbewohner passierte nichts Schlimmeres! Rauchmelder sind sinnvoll und retten Leben!" Am frühen Sonntagmorgen, 26. November, schob ein Mieter eines Hauses in der Straße Am Buchholz eine Pizza in den Ofen und schlief dann ein, bevor sie fertig war. Der später anschlagende Rauchmelder machte andere Hausbewohner aufmerksam. Als der Mieter der betroffenen Wohnung auf mehrfaches Klingeln und Klopfen nicht reagierte und zudem aus der Wohnung nicht nur die Signale des Melders zu hören, sondern auch noch Brandgeruch wahrnehmbar war, trat man die Tür ein und holte die verkohlte Pizza aus dem Ofen. Ein Rettungswagen brachte den ansprechbaren 25-jährigen Mieter wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Einbrüche

1. Marburg - Keine Beute in der Spielothek - Alarmanlage löste aus

Vermutlich trieb die ausgelöste Alarmanlage den Einbrecher in die Flucht. Der Täter blieb wohl ohne Beute. Der Einbruch in die Spielothek in der Gisselberger Straße war in der Nacht zum Sonntag, 25. November, zwischen 04.10 und 04.30 Uhr. Dem Täter gelang unerkannt die Flucht. Durch den Aufbruch eines Fensters und die Hebeleien an der Kasse entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Gisselberger Straße gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Einbrecher klaut Spirituosen

Eine Flasche ging zu Bruch, vier weitere blieben bereitgestellt am Fluchtfenster zurück und zwölf Flaschen hochprozentiger Spirituosen nahm der Einbrecher mit. Der Einbruch in die Gaststätte in der Cappeler Straße war in der Nacht zum Sonntag, 25. November, zwischen 0115 und 06.40 Uhr. Nach den ersten Ermittlungen nutzte der Täter ein gekipptes Fenster auf der Gebäuderückseite zum Einstieg. Die kriminalpolizeilichen Berater warnen immer wieder und raten zum Schließen sämtlicher Fenster. "Gekippte Fenster sind für Einbrecher wie offene Türen. Sie stellen kein Hindernis dar, setzten dem Einbrecher keinen Widerstand entgegen und bieten eine bei geringem Aufwand und wenig Zeit eine Einstiegsmöglichkeit. Eine solche Gelegenheit nimmt ein Einbrecher gerne an", sagen die Berater. Sachdienliche Hinweise auch zu diesem Einbruch bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Wallau - Einbrecher löste Alarm aus

Als der Alarm beim Öffnen des eingeschlagenen Fensters losging, zog der Täter die Flucht dem Einstieg vor und blieb dadurch ohne Beute. Ziel war das Büro eines Lebensmittelmarktes in der Theodor-Meissner-Straße. Der Täter hatte ein Fenstergitter abgerissen und dann die Scheibe eingeschlagen. Der Alarm ging am Sonntag, 25. November, um 20.40 Uhr los. Hinweise auf den Täter ergaben sich bislang nicht. Wer hat zur relevanten Zeit rund um den Lebensmittelmarkt verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen und kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Alkohol am Steuer - Zwei Mal ohne, einmal mit Unfallfolge

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. November hatte es die Polizei Stadtallendorf mit drei Autofahrern zu tun, die unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen. Zur Blutprobe mussten alle. Nur einer durfte seinen Führerschein zumindest vorläufig behalten. Einer fuhr gegen einen Laternenmast, er blieb unverletzt. Gegen 22 Uhr stoppte die Polizei in der Niederkleiner Straße einen VW und zog den 36-jährigen Fahrer aus dem Verkehr. Sein Alkotest zeigte über 1,8 Promille. Dieser Autofahrer musste seinen Führerschein abgeben. Eine 45 Jahre alte Frau muss um ihren Führerschein bangen. Ob sie ihn behalten darf, hängt vom Ergebnis der veranlassten Blutprobe ab. Ihr Alkotest um 02.45 Uhr zeigte 0,68 Promille an. Allerdings wirkten offenbar diverse verschreibungspflichtige Medikamente. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Nicht weiterfahren konnte auch ein 56-jähriger Mann aus dem Ostkreis. Sein Auto blieb nach der Kollision mit einem Laternenmast mit erheblichem Schaden liegen. Der Mann fuhr von der Herrenwaldstraße aus durch die Wetzlarer Straße zur Marburger Straße. Direkt vor dem Kreisverkehr kam der Pkw von der Straße ab. Die Fahrt endete vor der Laterne, die dadurch komplett umknickte. Der Alkotest des Mannes zeigte mehr als 2,1 Promille an. An seinem Auto entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Hinzu kommt noch der Schaden an der Laterne.

Dautphetal - Kurz vor der Prüfung ohne Führerschein unterwegs

"Nach diesem Verhalten dürften die beiden 15-jährigen Jugendlichen aus Dautphetal die eigentlich bevorstehende Führerscheinprüfung wohl abschreiben!" Beide fuhren in der Nacht zum Montag, 26. November, gegen 01.30 Uhr, mit ihren noch gar nicht zugelassenen und noch nicht versicherten Motorrädern herum. Eine Maschine fiel einer entgegenkommenden Streife wegen der augenscheinlich deutlich überhöhten Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 453 in Friedensdorf auf. Die Streife wendete und suchte das Zweirad. Als man der Hinterlandhalle näherkam und das gesuchte Zweirad neben einer zweiten Maschine bemerkte, sahen auch die Fahrer die Polizei und flohen mitsamt Motorrädern. Dabei fuhren sie mit überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslos durch den Ort. Einer Maschine gelang es, über eine abschüssige Wiese zunächst zu entkommen. Den Fahrer nahm die Polizei später zu Hause vorübergehend fest. Das zweite Motorrad floh Richtung Wald, blieb allerdings auf einem Acker stecken. Fahrer und Sozia stiegen ab. Ihre weitere Flucht zu Fuß endete nach wenigen Metern ebenfalls mit den vorübergehenden Festnahmen. Die Polizei stellte beide Crossmaschinen sicher und übergab alle Jugendlichen nach Abschluss der Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten.

