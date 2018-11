POL-MR: Fahrzeug kracht gegen Leitplanke - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Fahrzeug kracht gegen Leitplanke - Polizei sucht Zeugen

Cölbe/ B 62: Am Freitag, 23. November kam ein bis dato unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Kirchhain nach rechts von der Straße ab und beschädigte mehrere Felder einer Leitplanke. Bei der Unfallflucht, die sich zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr in Höhe Bürgeln ereignete, entstand ein Schaden von 1600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

