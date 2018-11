POL-MR: Fußgänger als Unfallbeteiligter sowie Zeugen gesucht;Zafira beschädigt;Dieb auf Baustelle;Außenspiegel touchiert;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Fußgänger als Unfallbeteiligter sowie Zeugen gesucht

Marburg: Mitten auf der Fahrbahn bewegte sich ein Fußgänger am Donnerstagmorgen, 22. November, auf der Belterhäuser Straße. Eine 39-jährige Skoda-Fahrerin, die in Richtung Südspange unterwegs war, touchierte den etwa 60 Jahre alten, insgesamt dunkel gekleideten Mann mit dem linken Außenspiegel am rechten Arm. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr etwa 120 Meter vor der Kreuzung zur Cappeler Straße. Der Senior klagte nach der Kollision über Schmerzen. Die Unfallbeteiligten sprachen nach dem Vorfall kurz auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes miteinander. Der ältere Mann soll dort sinngemäß geäußert haben, er habe keine Zeit und auch kein Interesse an der Unfallaufnahme durch die Polizei. Danach verließ er trotz der Aufforderung zu warten, den Parkplatz in grobe Richtung Marburger Straße/Schubertstraße. Der Senior sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, ist etwa 170 c groß, kräftig und hat grau melierte, kurze Haare. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Fahrzeugverkehr. Daher hofft die Polizei darauf, dass Autofahrer den Vorfall beobachtet haben. Der Schaden an dem Skoda beträgt 150 Euro. Unfallzeugen sowie der betroffene Fußgänger werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Zafira beschädigt

Marburg: Bei Ein- oder Aussteigen beschädigte ein Unbekannter zwischen Dienstag, 20. November, 13.30 Uhr und Mittwoch, 21. November, 10 Uhr die Fahrertür eines grauen Opel Zafira. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz eines Wohnhauses in der Sudetenstraße. Der Schaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dieb auf Baustelle

Marburg: Ein Dieb betrat bereits zwischen Donnerstag, 1. November, 16 Uhr und Montag, 12. November, 16 Uhr eine Baustelle in der Eisenstraße. Dort stahl der Unbekannte eine Stichsäge Hilti im Wert von 300 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421- 4060.

Außenspiegel touchiert

Stadtallendorf: Stadtauswärts war ein Autofahrer zwischen Dienstag, 20. November, 20 Uhr und Mittwoch, 21. November, 21.15 Uhr auf der Niederkleiner Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 10 touchierte der Unbekannte den linken Außenspiegel eines geparkten Opel Corsa und hinterließ einen Schaden von 250 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

