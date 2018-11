POL-MR: Außenspiegel berühren sich;Briefkasten beschädigt;Einbruch scheitert;A-Klasse beschädigt;Aufbruch eines Geldautomaten scheitert;Rempler auf Begro-Parkplatz;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Außenspiegel berühren sich

Kirchhain- Kreisstraße 9: Einen Schaden in Höhe von 50 Euro verursachte der Fahrer eines hellen Pkw am Montag, 19. November auf der Kreisstraße 9. Der Unbekannte fuhr um 17.40 Uhr von Rauschenberg nach Sindersfeld und touchierte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota Yaris. Wie der Fahrer berichtet, kam der mutmaßliche Unfallverursacher kurz vor der Kollision leicht auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei ermittelt nach der Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Briefkasten beschädigt

Kirchhain: Die Klappe eines Briefkastens verbog ein Unbekannter am Mittwoch, 21. November in der Straße "Hinterm Kirchhof". Der Randalierer hinterließ bei seinem Vorgehen zwischen 11.30 und 12.15 Uhr einen Schaden von 100 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Kirchhain, Tel. 06422- 3041.

Einbruch scheitert

Neustadt: Hebelspuren an der Schiebetür einer Apotheke in der Ringstraße sind der einzige Hinweis auf den versuchten Einbruch. Die genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Festgestellt wurden die Spuren am Dienstagnachmittag, 20. November gegen 15 Uhr. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

A-Klasse beschädigt

Lahntal-Sterzhausen: Vor einem Wohnhaus in der Wittgensteiner Straße hinterließ ein Unbekannter zwischen Sonntag, 18. November, 13 Uhr und Dienstag, 20. November, 18 Uhr einen dicken Kratzer in dem Lack eines schwarzen Daimler Benz. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Aufbruch eines Geldautomaten scheitert

Ebsdorfergrund- Ebsdorf: Am Mittwoch, 21. November betrat ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann gegen 1.10 Uhr den Vorraum einer Bank in der Hauptstraße. Der insgesamt dunkel bekleidete Täter machte sich vergeblich an dem Geldautomaten zu schaffen und suchte das Weite. Bei dem gewaltsamen Vorgehen entstand ein Schaden von 200 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen rund um den Tatort nimmt die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Rempler auf Begro-Parkplatz

Marburg-Wehrda: Vorne links touchierte ein Autofahrer am Montag, 19. November in der Industriestraße einen roten Audi A 1. Bei dem Unfall zwischen 14.55 und 15.20 Uhr verursachte der Unbekannte einen Schaden von 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

